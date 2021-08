FC Porto empresta Diogo Leite ao Braga

O FC Porto vai emprestar Diogo Leite ao Sporting de Braga esta temporada, avançou a imprensa nacional e confirmou a Renascença.

O defesa-central de 22 anos estava sem espaço no FC Porto e ainda não tinha somado qualquer minuto esta temporada e vai agora rodar no clube minhoto. Sérgio Conceição conta com Pepe, Mbemba, Marcano e o reforço Fábio Cardoso como opções.

Formado no FC Porto, Leite é considerado uma das grandes promessas dos dragões, e soma 51 jogos na equipa principal, pela qual se estreou na temporada 2018/19.

Diogo Leite foi peça importante na seleção sub-21, onde era um dos indiscutíveis de Rui Jorge no Europeu do escalão, neste verão. O central fez ainda parte da geração que venceu o Europeu sub-17 e a Youth League, pelo FC Porto.

Carlos Carvalhal recebe mais um reforço para a linha defensiva e para o eixo central e ficará a contar com Vítor Tormena, David Carmo, em fase final de recuperação, Raúl Silva, Paulo Oliveira e Bruno Rodrigues.