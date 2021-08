FC Porto e Estoril negoceiam transferência definitiva de Rodrigo Valente

FC Porto e Estoril estão a negociar a transferência, em definitivo, do médio Rodrigo Valente.

O médio de 20 anos integrou a pré-época da equipa principal dos dragões neste verão, mas arrancou a temporada na equipa B, onde leva uma assistência em quatro jogos disputados. Foi titular nas duas primeiras jornadas e suplente utilizado frente ao Nacional e Sporting da Covilhã.

De acordo com as informações recolhidas pela Renascença, o Estoril e FC Porto negoceiam um acordo em definitivo pelo internacional sub-19, com partilha do passe entre os dois clubes.

Rodrigo Valente fez toda a formação no FC Porto e integrou o plantel de júniores que venceu a Youth League em 2018/19. Foi promovido à equipa B na temporada seguinte, onde soma cinco golos em 59 jogos na II Liga.

A confirmar-se, Rodrigo Valente poderá estrear-se na I Liga, naquele que é o segundo reforço do meio-campo para Bruno Pinheiro, depois de Francisco Geraldes. O Estoril está no quarto lugar da I Liga, com 10 pontos somados em quatro jogos, correspondentes a três vitórias e um empate.