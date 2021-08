Sérgio Conceição. “Decisões têm como base os treinos”

O treinador do FC Porto considera que os seus jogadores fizeram “a obrigação, que era vencer” o Arouca (3-0).

“Foi um bom jogo. Parabéns aos jogadores, aos que jogaram e aos que entraram no decorrer do encontro. São todos importantes”, recebeu Sérgio Conceição à Sporttv.

O técnico dos dragões falou novamente sobre o mercado de transferências, que ainda não fechou, e dos casos de Sérgio Oliveira e Corona.

“As minhas decisões têm como base os treinos e o que os jogadores dão. Em função do que tem sido a semana e o jogo da Madeira, optei por outros jogadores, não tem nada a ver com o mercado. Em termos de forma atual, o Vitinha está melhor do que o Sérgio Oliveira, por isso é que entrou. O Sérgio Oliveira já trabalha comigo há muitos anos, estimo-o muito e está connosco há muitos anos, tal como o Corona”.

Segundo Conceição, “estamos a terminar um período que é crucial para todos. Esperemos que termine o mais rápido possível”, afirmou.