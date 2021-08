Saídas no FC Porto? "Nunca se sabe até ao último dia"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, assume que o plantel pode sofrer mudanças até ao final do mercado. No entanto, o técnico diz que "tudo está tranquilo por agora", no que diz respeito a entradas e saídas.

"Claramente que percebemos que suscita curiosidade e há sempre esta fase final do mercado onde poderá haver movimentações. Do que sei e tenho falado com a direção e com o presidente, as coisas estão muito tranquilos por agora. Nunca se sabe até ao último dia", explica em conferêcia de imprensa.

Na época passada, o FC Porto perdeu Alex Telles e Danilo Pereira no último dia de mercado e recebeu Marko Grujic e Felipe Anderson. Sérgio garante que os jogadores estão totalmente focados para vencer o Arouca.

"Tenho dito que o mercado fica à porta e o meu sentimento é esse. Os jogadores estão a trabalhar para serem convocados, é com isso e é com o que vejo que faço a convocatória e o onze inicial. Da minha parte, foco total. Dos jogadores também sinto foco total no jogo com o Arouca", atira.