Oficial. FC Porto empresta Nakajima ao Portimonense

O internacional japonês Shoya Nakajima está de regresso ao Portimonense, por empréstimo do FC Porto. O médio foi anunciado, em conferência de imprensa.

"Bom filho a casa torna. É um orgulho podermos voltar a tê-lo aqui no Portimonense. Foi bem recebido e pelo mister Paulo Sérgio. É um reforço muito importante, está a voltar para fazer a recuperação e voltar a chegar à seleção do Japão", disse Rodiney Sampaio, presidente da SAD, em conferência de imprensa.

O médio de 27 anos regressa ao clube algarvio, onde se destacou no futebol português. Apontou 15 golos e somou 16 assistências em 47 jogos disputados, ao longo de uma temporada e meia, entre 2017 e 2019, antes de rumar ao Catar para reforçar o Al-Duhail.

"Entramos em acordo com o Porto, tenho de agradecer-lhes. Recebemos o Shoya por empréstimo de uma temporada, não tem opção de compra", esclarece.

Nakajima ficou apenas meia temporada no Catar antes de reforçar o FC Porto em 2019. O nipónico custou 12 milhões de euros por 50% do passe, ao Al-Duhail, do Catar.

No entanto, nunca se afirmou nas opções de Sérgio Conceição. Na época 2019/20, somou 28 jogos, tendo sido apenas titular cinco vezes na I Liga. Sagrou-se campeão essa época com os dragões, mas não integrou as celebrações, uma vez que recusou treinar após o regresso das competições, na sequência da pandemia da Covid-19.

Na última época, foi emprestado ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, onde sofreu uma grave lesão. Não integrou os trabalhos de pré-época dos dragões e regressa agora ao Algarve por empréstimo, apesar de ter mais três anos de contrato com o FC Porto.