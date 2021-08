FC Porto empresta Carraça ao Belenenses SAD

Carraça é reforço do Belenenses SAD, por empréstimo do FC Porto, até ao final da temporada. O jogador, de 28 anos, reencontra Petit, treinador que lançou no futebol sénior, no Boavista, em 2012/13.

Sem espaço entre as opções de Sérgio Conceição, ainda que tenha sido utilizado na pré-temporada, Carraça procura mais minutos de competição. Na época passada fez apenas três jogos pelo Porto e oito pela equipa B

Utilizado a lateral-direito nas últimas épocas, Carraça é médio de formação e foi nessa posição que foi utilizado por Petit, no início da carreira. É um jogador que pode preencher diferentes posições no puzzle da Belenenses SAD.