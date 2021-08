FC Porto continua a preparar Arouca com três lesionados

O FC Porto continuou a preparar a receção ao Arouca, no próximo sábado, com os mesmos três jogadores no boletim clínico.

Otávio e Marchesín fizeram apenas tratamento, enquanto que Marko Grujic realizou exercícios de treino condicionado. O médio brasileiro saiu na segunda parte frente ao Marítimo e recupera de uma contusão com entorse no joelho direito e está em dúvida para o próximo jogo.

O FC Porto volta ao trabalho na quarta-feira, às 15h30, no Olival, em Gaia. O jogo com o Arouca, a contar para a 4.ª jornada do campeonato é no sábado, às 18h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.