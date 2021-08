Porto inicia preparação do jogo com o Arouca sem Otávio

Otávio não treinou, esta segunda-feira, no Olival, no regresso do FC Porto ao trabalho de casa, após o empate com o Marítimo. O médio brasileiro recupera de uma contusão com entorse no joelho direito e limitou-se fazer tratamento.

Otávio foi substituído na segunda parte do jogo com o Marítimo, que o Porto empatou a uma bola. Sérgio Conceição iniciou já a preparação para a receção ao Arouca, no sábado, e, além de Otávio, não contou com Marchesín e Grujic, que continuam a recuperar de problemas físicos.

O guarda-redes faz tratamento, depois de ter sido operado ao joelho direito; Grujic realiza treino condicionado.

O FC Porto volta ao trabalho na terça-feira, às 10h30, no Olival, em Gaia. O jogo com o Arouca, a contar para a 4.ª jornada do campeonato é no sábado, às 18h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.