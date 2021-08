Sérgio Conceição. Primeira parte “avassaladora” e relvado “inacreditável” na segunda

O treinador do FC Porto elogia a primeira parte “muito competente” dos dragões, critica o relvado dos Barreiros e garante que os azuis e brancos estão “fortes” e a lutar pelo campeonato até ao fim.

Os azuis e brancos empataram 1-1, na Madeira, diante do Marítimo apesar de terem feito “um jogo muito competente”.

“A primeira parte foi avassaladora. Não deixámos o Marítimo chegar ao nosso terço defensivo. Qualidade com bola e na reação à perda. Tivemos situações para estar a ganhar por dois ou três ao intervalo”, referiu Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões considera que “o relvado é inacreditável e foi piorando ao longo do jogo. Quem defende está em vantagem aqui. Nós temos de atacar, criar desequilíbrios e neste tapete é difícil, mas não quero desculpar-me com isso”.

Deixa, no entanto, uma farpa para o Marítimo: "Uma equipa com este tapete não quer proporcionar bons espetáculos e não se preocupa em promover o futebol português."

Apesar de a segunda parte não ter sido tão forte, Conceição lembra que, mesmo assim, tiveram “situações que só pediam melhor definição. E isso também tem a ver com o relvado. Por aquilo que fizemos, e fizemos um bom jogo, merecíamos mais”.

Questionado pela Sporttv se estaria preocupado com este empate, o treinador do FC Porto respondeu de forma assertiva: “Estaria preocupado se a equipa não estivesse consistente como está. Somos fortes e temos uma equipa com um ADN muito interessante, à FC Porto. Terão de levar connosco até ao fim”.

O FC Porto empatou 1-1 na Madeira, com golos de Luis Diaz e Bruno Xadas. São os primeiros pontos perdidos pelo FC Porto no campeonato.