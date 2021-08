Wendell chega "no seu auge" ao FC Porto

André Jardine, seleccionador olímpico brasileiro, recente campeão nos Jogos de Tóquio, garante que Wendell está "no seu auge".

O lateral esquerdo ex-Bayer Leverkusen vai assinar pelo FC Porto, tornando-se reforço dos dragões para 2021/22.

Antigo treinador de Wendell no Grémio de Porto Alegre, então como adjunto dos gaúchos, André Jardine aplaude a chegada do defesa de 28 anos ao futebol luso.

Jardine fala de um jogador preparado, até porque já tem experiência europeia.

"Está provavelmente no seu auge, com experiência de Europa, é uma bela aposta. Sem necessidade de adaptação. Tomara que o seu auge seja suficiente, mas que está perto de chegar [a Portugal] no seu máximo rendimento não duvido", começa por assegurar em Bola Branca.

Segundo o técnico brasileiro, Wendell é um "belo lateral esquerdo, rápido, incansável para ir e vir (no corredor). Com qualidade técnica. É um bom jogador".

No radar do escrete

Wendell trocou o Grémio pelos alemães em 2014, ano em que vestiu ainda a camisola brasileira no prestigiado torneio jovem de Toulon. Todavia, o seu trajeto na seleção não teve continuidade. Ainda assim, nestas declarações a Bola Branca, André Jardine revela que o esquerdino está a ser seguido pela estrutura da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, atuando com regularidade no nosso futebol, a porta do escrete pode (re)abrir-se.

"Acompanhamos, como acompanhámos no Leverkusen, e é um jogador com bastante potencial. Não tem chamadas aos AA? A concorrência é pesada, mas monitorizamos o jogador. Jogando mais em Portugal pode aumentar a visibilidade junto da CBF? Acredito que sim", finaliza o selecionador brasileiro.