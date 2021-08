Pinto da Costa. "Houve pessoas a tentar desviar Wendell com ofertas para inglês ver"

O presidente do FC Porto comentou a contratação de Wendell pelos portistas e deixou uma bicada à concorrência por, alegadamente ter tentado desviar o jogador até à última.

“Até há poucos minutos, houve pessoas a tentar desviá-lo com ofertas para inglês ver, como se costuma dizer, para tentar estragar o negócio, de modo que quero realçar a vontade que o Wendell demonstrou em preferir o FC Porto a outro clube e salientar a maneira exemplar e de cumprimento da palavra dada ao FC Porto dos seus empresários, que foram realmente um exemplo que toda a gente devia seguir”, referiu Pinto da Costa ao site dos dragões.

O líder portista acrescentou: "Compreendo que toda a gente pode querer fazer um negócio, mas há limites para se compreender. Quando um negócio já está feito, não vale tudo para tentar impedir que qualquer negócio seja feito".

O presidente dos azuis e brancos não citou nomes de clubes, mas foi tornado público que o Benfica estaria interessado no defesa-esquerdo.

Nestas declarações, Pinto da Costa elogiou Wendell: "Estou satisfeito, não só pelas referências que temos em termos futebolísticos do seu valor, mas pela sua maneira de ser. Tive o prazer de lidar com homens com ‘H grande’ durante este processo."

O defesa esquerdo Wendell, de 28 anos, é reforço do FC Porto. O brasileiro, que estava no Bayer Leverkusen, assinou pelos dragões até 2025. Está encontrado o concorrente de Zaidu na defesa portista. Wendell vai atuar com a camisola 22.