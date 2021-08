Marchesín operado ao joelho direito

Marchesín, guarda-redes do FC Porto, vai ser operado joelho esta quinta-feira à tarde, anunciou o clube portista.

Na nota oficial do treino dos dragões, o clube esclarece que Marchesín será submetido a uma artroscopia para corrigir um problema no menisco interno.

O internacional argentino foi dos últimos jogadores a integrar a pré-época, depois de ter estado ao serviço da seleção na Copa América, prova que venceu. Marchesín não foi titular nos dois jogos do FC Porto esta temporada. Diogo Costa assumiu a baliza frente ao Belenenses SAD e Famalicão.

Com 33 anos, Marchesín faz a sua terceira época nos dragões, com 84 jogos somados em duas épocas. O argentino, contratado ao América do México, tem mais dois anos de contrato com o FC Porto.

Sérgio Conceição deverá continuar a apostar em Diogo Costa na baliza e tem ainda o internacional português Cláudio Ramos como reserva, que deverá ocupar o lugar no banco de suplentes.

Para além de Marchesín, no boletim clínico do Porto continua ainda Marko Grujic, que se limitou a fazer treino condicionado.

O FC Porto prepara a deslocação ao terreno do Marítimo, no próximo domingo, às 18h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.