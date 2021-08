FC Porto encaixa na ambição de Wendell. "Quero ir para um grande"

O jogador, de 28 anos, está em fim de contrato com o Leverkusen, que também pretende fechar uma transferência que renda algum retorno financeiro. Com o FC Porto interessado em reforçar a posição, o negócio está adiantado e deverá ficar consumado por uma verba a rondar os 5 milhões de euros.

Wendell, para já, continua "a treinar no Bayer Leverkusen". "Ouvi falar do interesse do FC Porto, mas não tenho nada em concreto", esclarece, mostrando-se, desde já, inteirado sobre a realidade que irá encontrar, no momento em que se concretizar o acordo.

"Acompanho o FC Porto, claro. Conhece bem jogadores como Pepe, Otávio, Pepê. São grandes jogadores. Há outros, obviamente. Gosto da liga portuguesa. É um campeonato que acompanho", informa.

Nesta entrevista ao jornal "O Jogo", Wendell não falou do comentado interesse do Benfica, que o presidente do Grémio de Porto Alegre revelou. A propósito, questionado sobre a possibilidade de o defesa rumar ao FC Porto, Jorge Jesus disse estar "extremamente satisfeito" com o plantel do Benfica.

Wendell revela, ainda, que tem como objetivo voltar a entrar nas opções da seleção brasileira. O lateral já foi chamado, mas acabou por não se estrear pela seleção principal.