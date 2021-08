Wendell. Porto quer comprar, Leverkusen interessado em vender

O Porto tem em Wendell o jogador ideal para suprir o problema na lateral-esquerda e o Leverkusen pretende fazer um encaixe financeiro com um jogador que está em fim de contrato. Wendell é um dos históricos do clube - inicia a oitava época - e é um jogador muito acarinhado pelos adeptos.

O lateral-esquerdo brasileiro ainda treina no clube alemão, mas há interesse de todas as partes em fechar o negócio, o mais rápido possível. O negócio, de acordo com o que a Renascença apurou, deverá ficar fechado por um valor a rondar os 5 milhões de euros.

O FC Porto prepara-se para colmatar uma lacuna que estava por preencher no plantel, com a contratação de Wendell ao Bayer Leverkusen.

Além da oportunidade de garantir um jogador com vasta experiência, o FC Porto também assegura um atleta que tem um contrato dentro dos limites que a SAD impõe. Apesar da sua relevância no Leverkusen, Wendell não é um dos jogadores mais caros do plantel alemão.

O lateral vai despedir-se como o estrangeiro com mais jogos realizados pelo Bayer: 250. Wendell chegou à Alemanha em 2014, proveniente do Grémio de Porto Alegre. Fez sempre, pelo menos, 30 jogos por época.

O FC Porto ficará, assim, com duas opções para a posição: Wendel e Zaidu. Sendo que Zaidu, apesar da sua utilização como lateral-esquerdo, tanto no FC Porto como no Santa Clara, é central de origem.