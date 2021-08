Wendell é opção "interessante" para o FC Porto

O antigo defesa do FC Porto, Festas, aprova a contratação de Wendell. O lateral esquerdo brasileiro, jogador do Leverkusen, é forte hipótese para reforçar os dragões nesta janela de transferências.

As sete épocas de Bundesliga - todas no Leverkusen - que Wendell tem no currículo, são um dos aspetos a ter em conta para reforçar uma posição por onde já passaram nomes como Nuno Valente, Álvaro Pereira, Alex Sandro ou Alex Telles.

“Qualidade é, na minha opinião, o fator primordial”, diz numa entrevista a Bola Branca o antigo defesa portista Festas, que considera Wendell “uma opção interessante” e “dentro dos valores razoáveis para o FC Porto”.

A transferência deverá custar à SAD azul e branca entre 3 e 4 milhões de euros.

Na opinião de Festas, é prioritário dar a Sérgio Conceição mais uma opção para a ala esquerda da defesa.

“Acho que faz todo o sentido, quanto mais não seja para gerar competitividade na posição”, advoga o antigo jogador do FC Porto, para quem a chegada de Wendell – ou de qualquer outro lateral esquerdo – não significará o fim para Zaidu Sanusi no FC Porto, apesar dos erros que cometeu no jogo com o Famalicão.

“Não vamos por uma chancela de ‘fim de linha’ ao Zaidu. Tem qualidade e, sentindo que tem um jogador que lhe vai fazer frente, penso que vai melhorar. Não me parece que seja o fim, no sentido de uma saída do jogador, até porque, se saísse, o Porto estaria de novo confrontado com o mesmo problema” conclui.