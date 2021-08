Porto sem necessidade de ir ao mercado. Pepê sucede a Corona

"Independentemente da presença de Corona, Otávio sempre foi uma peça muito importante para Sérgio Conceição. Fará de Corona em algumas situações, mas fará o que tem feito, que é ser uma extensão do treinador, que confia quase cegamente nele. São jogadores completamente diferentes e há funções que Corona fazia que Otávio nunca fará, porque não tem essas características", atira.

Para além das qualidades dentro de campo, Zé Nuno Azevedo reconhece maior importância no grupo a Otávio do que a Corona: "Em termos de liderança e importância dentro do grupo, parece-me mais acentuada no Otávio do que no Corona, que era mais discreto, mais importante pelo rendimento desportivo. Otávio sempre foi algo mais dentro do grupo do que o Corona foi".

Jesús Corona, de 28 anos, estará na iminência de reforçar o Sevilha, a troco de uma verba a rondar os 12 milhões de euros, segundo a imprensa desportiva.

Tecatico chegou ao Porto em 2015, proveniente do Twente, e apontou 31 golos em 269 jogos disputados de azul e branco, tendo conquistado dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira, prémios coletivos aos quais juntou o prémio de melhor jogador da Liga, em 2019/20.