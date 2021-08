Grujic continua em dúvida a dois dias do Famalicão

O médio Marko Grujic continua indisponível nas opções do FC Porto, a dois duas do duelo em casa do Famalicão, para a segunda jornada do campeonato.

O internacional sérvio realizou treino condicionado e é o único jogador em dúvida do plantel.

Os dragões voltam a treinar este sábado, às 10h30, no Olival. A partir das 12h00, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição faz a antevisão da partida.



O Famalicão-FC Porto está marcado para domingo, às 18h00, no Estádio Municipal de Famalicão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.