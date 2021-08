Corona muito perto de reforçar o Sevilha

O FC Porto e o Sevilha estarão muito próximos de um acordo para a transferência de Jesús Corona.

De acordo com a imprensa portuguesa, o clube espanhol terá apresentado uma proposta de cerca de dez milhões de euros por 66,5% do passe, correspondente à parte que a SAD do FC Porto detém.

Aos 28 anos, Jesús Corona está em final de contrato com o FC Porto e prepara-se para terminar a aventura com os azuis e brancos, que dura desde 2015.

Em seis temporadas, Corona somou 31 golos em 269 jogos disputados, tendo conquistado dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira.

Corona ainda não foi usado esta época pelos dragões, uma vez que esteve ao serviço da seleção mexicana na Gold Cup, que perdeu na final. Sérgio Conceição conta com Luis Díaz, Otávio, Pepê, Francisco Conceição e Fábio Vieira como opções para as alas.