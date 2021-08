Bruno Vale: "Faz todo o sentido o Porto renovar com Diogo Costa"

FC Porto deve renovar contrato com Diogo Costa. A opinião é de Bruno Vale, antigo guarda-redes formado no clube da cidade Invicta, em declarações a Bola Branca, depois da titularidade na primeira jornada do campeonato.

"Faz todo o sentido o FC Porto renovar com o Diogo Costa porque é um guarda-redes com muita qualidade e tem demonstrado que merece essa renovação", considera.

Diogo Costa tem sido o dono da baliza do FC Porto neste inicio de época O jovem guarda-redes aproveitou a chegada tardia de Marchesín aos trabalhos de FC Porto devido à participação na Copa América, para ter a titularidade na equipa de Sérgio Conceição.



Bruno Vale acredita que Diogo Costa irá, para já, manter-se no onze inicial dos dragões deixando o internacional argentino no banco de suplentes.



"O Diogo Costa vai fazer o melhor por ele e pela equipa, e acredito que poderá permanecer por muito tempo como titular, mas deve pensar que é jovem e que no futuro irá ter ainda mais oportunidades", avisa.

Muitos adeptos desejam encontrar um novo Vítor Baia, Bruno Vale entende que Diogo Costa pode ser o sucessor do antigo guarda-redes do Porto e da seleção nacional.

"O Diogo Costa tem todas as condições para ser o sucessor de Vítor Baia, mas também irá depender do trabalho dele e das oportunidades que irá ter. Mas acho que tem tudo para isso e ele tem-o demonstrado, com muita qualidade e muita segurança", conclui.