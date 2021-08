Sérgio Conceição: "Vimos um grupo com muita ambição para recuperar o título"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, diz que a sua equipa mostrou na vitória frente ao Belenenses SAD, por 2-0, a ambição para recuperar o título de campeão nacional.

"Demos continuidade à boa pré-época que fizemos e penso que o foco foi total. A concentração competitiva foi cima da média, vimos um grupo todo concentrado e com muita ambição de fazer um bom campeonato e lutar aquilo que já nos pertenceu, que é o título", disse, à Sport TV.

O técnico faz um balanço muito positivo do jogo e destaca as oportunidades quase nulas do adversário: "Não permitimos grandes lances de perigo ao adversário. Há momentos em que temos de baixar um pouquinho a equipa, mas sempre muito intensos e dinâmicos. Excelente ocupação do espaço com bola e na mobilidade. Foi um bom jogo. Não permitimos quase nada ao adversário, foi um jogo completo".

O jogo ficou ainda marcado pelo regresso do público e Sérgio destaca a paixão dos adeptos nas bancadas.

"Vou confidenciar que por momentos, fechando os olhos, parecia que estava cheio. É sinónimo que quem aqui estava tem uma paixão enorme e fazem-se sentir. Este são os nossos sócios e os nossos adeptos. É por eles que fazemos as coisas", continua.

Elogio a Pepe e explicação na baliza

Pepe bateu o recorde de jogador mais velho da história do FC Porto a jogar no campeonato. Sérgio Conceição não fica surpreendido e elogia a ética de trabalho do central.

"É um grandíssimo profissional, há pouco a dizer mais sobre o que é o Pepe e o que representa para o FC Porto. Acho que ainda vai jogar mais algum tempo, face ao seu trabalho diário, é dos primeiros a chegar e dos últimos a ir embora. Se chegarmos às quatro da manhã, ele faz o banho de gelo. É difícil que não jogue até aos 40, ou mais. Não é a idade que faz jogar, que dita quem joga, é o trabalho diário", atira.

Diogo Costa foi titular na baliza do FC Porto no lugar de Marchesín e Sérgio Conceição recorda que "há jogadores" que chegaram mais tarde.

"Tem a ver com o que se passou na pré-época. Alguns jogadores chegaram com a pré-época a deocrrer. Para o jogo de hoje escolhi o 11 que achei que estava mais preparado, foi um Belenenses muito bem organizado, a tentar espreitar o ataque, com jogadores poderosos na frente, não se deve tirar mérito ao Belenenses", termina.