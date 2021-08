Pepe torna-se o jogador mais velho a jogar pelo FC Porto

O internacional português Pepe tornou-se, neste domingo, o jogador mais velho de sempre da história do FC Porto a jogar em competições oficiais.

Com 38 anos, cinco meses e 15 dias, Pepe bate o registo de Silvino, guarda-redes que representou o FC Porto entre 1995 e 1997, um registo que durava há quase 25 anos.

Pepe somou os 90 minutos e capitaneou o FC Porto na vitória por 2-0 frente ao Belenenses SAD, e vai definir um novo recorde nos dragões.

O defesa-central cumpre a sua segunda passagem pelos dragões, depois de ter representado o clube entre 2004 e 2007 e regressou na temporada 2018/19. No total, soma 13 golos em 188 jogos com a camisola do FC Porto.

No final da partida, Sérgio Conceição elogiou a ética de trabalho de Pepe e acredita que o capitão poderá jogar até para lá dos 40 anos de idade.

"É um grandíssimo profissional, há pouco a dizer mais sobre o que é o Pepe e o que representa para o FC Porto. Acho que ainda vai jogar mais algum tempo, face ao seu trabalho diário, é dos primeiros a chegar e dos últimos a ir embora. Se chegarmos às quatro da manhã, ele faz o banho de gelo. É difícil que não jogue até aos 40, ou mais", disse.