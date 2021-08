Uribe e Grujic ainda lesionados a dois dias da estreia do FC Porto no campeonato

Matheus Uribe e Grujic continuam lesionados a dois dias da estreia do FC Porto no campeonato, no próximo domingo frente à Belenenses SAD, em casa.

O colombiano realizou treino integrado condicionado, enquanto que Marko Grujic limitou-se a fazer tratamento.

O Porto volta a treinar no sábado, às 10h30, e Sérgio Conceição faz a antevisão do jogo, em conferência de imprensa, às 12h00.

O FC Porto-Belenenses está marcado para o próximo domingo, no Estádio do Dragão, às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.