O FC Porto continuou, esta terça-feira, a preparação para o arranque da temporada, com duas baixas.

Sérgio Conceição orientou mais uma sessão de trabalho, ainda sem Marko Grujic, em tratamento, e Matheus Uribe, que realizou treino integrado condicionado, e está em dúvida para o jogo.

O FC Porto arranca o campeonato no próximo domingo, às 18h00, com a receção à Belenenses SAD, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.