Cândido Costa "muito ansioso para ver o FC Porto sem Marega"

Cândido Costa, antigo jogador de FC Porto e Belenenses, antevê um duelo interessante na primeira jornada do campeonato e não esconde curiosidade para ver o "novo Porto", sem Marega na frente de ataque.

"O FC Porto tem algumas mudanças, estou muito curioso para ver o Porto desta época sem o Marega, que dava outras coisas muito interessantes ao FC Porto, na agressividade e profundidade", diz, em entrevista a Bola Branca.

O antigo jogador de 40 anos reconhece que o "o Belenenses do Petit é sempre muito difícil de bater, porque sofre poucos golos", e recorda que o FC Porto tem tido dificuldades em vencer o clube que joga no Jamor: "Os últimos anos são marcados por confrontos polémicos, nem sempre o Porto tem conseguido levar a melhor. O Belenenses tem encontrado antídotos para esse favoritismo".

Candido Costa espera ver a equipa de Petit a fazer mais golos na nova época, lembrando, também, que o Belenenses SAD não começou bem, com a derrota diante do Mafra, na Taça da Liga

"O Belenenses não começou bem a época com o Mafra e o Porto tem feito uma pré-época mais ou menos tranquila. Mostrou excelentes credenciais com o Lyon. Luis Díaz está em destaque, há incógnitas quanto ao onze, muita coisa para especular", atira.

Adeptos "dão vida" aos jogadores

Há uma forte procura de bilhetes no Estádio do Dragão, para o jogo da primeira jornada do campeonato no Dragão, e Cândido Costa compreende o entusiasmo dos adeptos e dos jogadores.



"Vimos na Supertaça a diferença. Não é preciso ser jogador para perceber quer quem faz os jogadores sentirem-se uma espécie de deuses são os adeptos. Quem gosta de futebol, principalmente os jogadores, alimentam-se dessa adoração e desse espetáculo. Um jogo sem adeptos é um jardim sem flores, enquanto ex-jogador, o que me fazia sentir especial eram esses momentos de adoração dos adeptos, até as críticas e as vaias", atira.

