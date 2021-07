FC Porto derrota Lyon no último teste da pré-época

O FC Porto completou a pré-época, este sábado, com uma vitória sobre o Lyon, por 5-3.

A equipa de Sérgio Conceição adiantou-se no marcador aos quatro minutos, por intermédio de Sérgio Oliveira, de grande penalidade, e ampliou-a à meia hora de jogo, com um grande remate à meia-volta de Fábio Vieira, assistido por Luis Díaz.

No entanto, mesmo antes do intervalo, Marcelo reduziu e, a abrir a segunda parte, Ekambi empatou a partida.

O final da partida foi eletrizante. Pepe voltou a dar vantagem ao FC Porto, em resposta a cruzamento de Vitinha, mas Slimiani restabeleceu a igualdade no minuto seguinte. A reação portista foi instantânea: Toni Martínez marcou numa jogada individual de insistência e Mehdi Taremi fixou o resultado final após uma recuperação de bola.

O FC Porto termina a pré-época sem derrotas. A estreia no campeonato está marcado para 8 de agosto, domingo, frente à Belenenses SAD, no Estádio do Dragão. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.