Francisco Conceição é o novo número 10 do FC Porto

A grande novidade do jogo de apresentação do FC Porto aos sócios e adeptos, este sábado, é o novo número de Francisco Conceição.

O filho de Sérgio Conceição, de 18 anos, ficou com a camisola 10, que era do japonês Shoya Nakajima. Um número de mágico, com significado, especialmente no Dragão: envergaram-no jogadores como António Folha, Deco, Hélder Postiga, Anderson, James Rodríguez ou Óliver Torres.

Francisco Conceição estreou-se na temporada passada pela equipa principal do FC Porto, após impressionar na B, e fez 17 jogos e uma assistência. As exibições valeram-lhe a chamada ao Euro sub-21, em que, com dois golos em cinco jogos, ajudou Portugal a chegar à final.

Vitinha, por quem o Wolverhampton não pagou a opção de compra, após o empréstimo da última época, vai vestir a camisola 20. Já Fernando Andrade não foi apresentado pelo FC Porto e está de saída. Pepê Rodrigues ficou com o 11 de Marega, Fábio Cardoso é o novo 2.

Consulte a numeração completa do FC Porto: