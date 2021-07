Fernando Andrade não foi apresentado e está de saída

Fernando Andrade não foi apresentado juntamente com o restante plantel do FC Porto antes do jogo de preparação frente ao Lyon.

De acordo com o "MaisFutebol", o avançado brasileiro, de 28 anos, vai ser emprestado ao Al Fayha, da Arábia Saudita, até ao final da época.

Na temporada passada, Fernando foi cedido ao Rizespor, da Turquia. Durante a presente pré-época, foi bastante utilizado por Sérgio Conceição.

Fernando Andrade tem contrato com o FC Porto até junho de 2023.