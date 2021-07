FC Porto empata com a Roma em amigável no Algarve

O FC Porto empatou a um golo com a Roma, no último amigável no estágio no Algarve.

O jogo ficou marcado pelo reencontro do treinador José Mourinho com os dragões. O presidente Pinto da Costa entregou uma lembrança ao técnico antes do jogo.

A equipa de Sérgio Conceição esteve por cima durante a maioria do jogo, mas foi a Roma que se adiantou no marcador, já na segunda parte, por Mancini, na sequência de um canto.

Já muito perto do apito final, Vitinha empatou com um remate de pé direito à entrada da área, aos 89 minutos de jogo, apenas alguns minutos depois de ter entrado.

Os dragões jogaram de início com Diogo Costa, João Mário, Pepe, Mbemba, Manafá, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Pepê, Otávio, Taremi e Toni Martínez. Jogaram ainda Grujic, Luis Díaz, Vitinha, Evanilson e Francisco Conceição.