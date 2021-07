FC Porto goleia Louletano em jogo-treino com bis de Zaidu

O FC Porto derrotou o Louletano em jogo-treino, esta terça-feira, por 6-1.

Zaidu foi o grande destaque, com um bis aos 24 e 43 minutos. Evanilson (12 minutos), Romário Baró (33), Francisco Conceição (64) e Taremi (73) também marcaram pelos portistas. O Louletano reduziu ao minuto 68.

Marko Grujic, que realizou exercícios de treino integrado condicionado, ficou fora deste jogo no complexo The Campus, na Quinta do Lago.

Sérgio Conceição utilizou: Francisco Meixedo, Nanu, Fábio Cardoso, Diogo Leite, Zaidu, Carraça, Vítor Ferreira, Fábio Vieira, Romário Baró, Fernando Andrade, Evanilson; Cláudio Ramos, Marcano, Francisco Conceição, Rodrigo Valente, Taremi, Pepê, Sérgio Oliveira, Mbemba.

Na quarta-feira, às 20h00, o FC Porto defronta a Roma, no Parchal.