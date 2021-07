O FC Porto continuou a preparação para o arranque da temporada no Vale do Garrão, no Algarve, no dia seguinte à vitória por 2-0 frente ao Lille.

Marko Grujic é o único nome no boletim clínico e encontra-se em gestão de esforço e fez exercícios de treino condicionado.

Sérgio Conceição orienta novo treino na terça-feira. Na quarta, o FC Porto defronta a Roma em mais um amigável de pré-temporada.