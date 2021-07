Bino: "Se tiver oportunidades, Bruno Costa vai impor-se no FC Porto"

Bino explica em que posições Bruno Costa pode encaixar no meio campo: "Sérgio Conceição pode contar com ele como box-to-box e em formas diferentes, dependendo do modelo de jogo. Aporta versatilidade ao meio campo onde estão grandes jogadores como Uribe, Fábio Vieira, Grujic, Vítor Ferreira, Sérgio Oliveira, entre outros. O Bruno Costa terá de dar o máximo para se afirmar em definitivo", afirma.

Otávio é exemplo para Bruno Costa

Se Bruno Costa tiver oportunidades vai impor-se na equipa do FC Porto, acredita Bino. O médio está mais completo e só necessita de ser mais pragmático, considera o treinador Bino, que também passou, como jogador, pelos dragões.

"Ele está mais completo como jogador. Deve ser mais pragmático e abrangente no seu jogo, devido à qualidade do plantel. Mas mais do que isto, necessitará de oportunidades. Se as tiver, acredito que se vai impor no FC Porto, um pouco à semelhança do que aconteceu com Otávio que só fruto da sua persistência, do seu trabalho e da perceção do que o treinador pretendia, conseguiu tornar-se um jogador imprescindível na equipa", acrescenta.



Bino lembra que Bruno Costa sempre se destacou na formação. "Fez bem em sair do FC Porto para regressar, agora, melhor jogador", na opinião do seu antigo técnico.