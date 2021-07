Porto ganha ao campeão francês Lille sem sofrer golos

O FC Porto ganhou este domingo ao Lille, campeão francês na última temporada, por 2-0. No encontro de preparação disputado no Estádio do Algarve, fizeram a diferença os golos de Bruno Costa e Fernando Andrade.

Na primeira parte, não houve golos. O primeiro do encontro surgiu aos 51 minutos, depois de Bruno Costa aproveitar uma defesa incompleta de Léo Jardim ao remate de Toni Martínez.

Aos 76 minutos, o jogo ficava fechado com um golo de Fernando Andrade, assistido por Otávio.

Os dragões voltam a jogar no dia 28, contra a Roma de José Mourinho, e no dia 31 contra o Olympique de Lyon.