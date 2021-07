O Olympique de Lyon será o último adversário do FC Porto na pré-época. Os franceses visitarão o Estádio do Dragão a 31 de julho.

O encontro está marcado para as 17h30 daquele sábado e terá transmissão na FC Porto TV e no Porto Canal.

Antes do jogo com o Lyon, o FC Porto defrontará o campeão francês, o Lille, no domingo, às 19h45, e a Roma, de José Mourinho, na próxima quarta-feira, 28 de julho, às 20h00, ambos no Algarve.