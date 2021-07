FC Porto contrata defesa do Estrela para equipa B

O FC Porto apresentou, esta quarta-feira, a contratação de Zé Pedro, defesa-central contratado ao Estrela da Amadora para a equipa B.

O jogador, de 24 anos, realizou 33 partidas na época passada e agora assina até 2024 pelos dragões.

Zé Pedro fez a formação entre Vitória de Guimarães, Os Sandinenses e Vizela. Alinhou no União Torcatense, no Fafe e no Sp Braga, onde esteve na equipa B e nos Sub-23.

Em declarações aos canais dos azuis e brancos, o atleta disse: "Foi muito bom saber do interesse do FC Porto, é um clube que me diz muito, o meu clube do coração e é ainda melhor representar este clube. Espero conseguir fazê-lo com a maior distinção possível, quero pisar o relvado do Dragão em breve e defender estas cores que tanto amo."