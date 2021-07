Grujic. “Fiz tudo o que podia para voltar ao FC Porto”

O médio Marko Grujic garante estar “muito feliz” por estar de regresso ao FC Porto, lembrando que fez “tudo o que podia para voltar”.

“Estou muito, muito feliz. Fiz tudo o que podia para voltar ao FC Porto e estou muito feliz por este dia ter chegado. Os clubes chegaram a acordo e voltar ao FC Porto era o mais importante para mim, pois senti-me muito bem aqui na época passada”, disse o sérvio em declarações à FC Porto tv.

O jogador dos dragões reforça que o primeiro grande objetivo do clube é “ganhar o campeonato”.

“Sabemos o quanto isso significa para os nossos adeptos, mas também vamos lutar por todos os outros troféus. Ainda estamos em pré-época, vamos para o Algarve e continuaremos a trabalhar para começar bem a temporada”, garante.

Precisamente sobre os adeptos azuis e brancos, Grujic lembra que “desde o primeiro dia em que deixei o FC Porto que recebi mensagens de adeptos a pedir-me para voltar. Demonstraram muito carinho por mim e deram-me muito apoio”.

Grujic, de 25 anos, vai manter a camisola 16 no Dragão. Jogador chega por empréstimo do Liverpool, mas com opção de compra, e já treinou no Olival esta terça-feira.