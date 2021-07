Chaínho: "Grujic no FC Porto é um casamento perfeito"

O FC Porto tomou uma boa decisão ao contratar em definitivo Marko Grujic ao Liverpool, afirma Carlos Chaínho. O antigo médio dos dragões sublinha, em entrevista a Bola Branca, as exibições que o sérvio fez na temporada passada, mostrando-se convicto que ainda vai ter mais sucesso na época que se aproxima.

"O Grujic foi uma mais valia para o FC Porto na parte final do campeonato, E esta é uma boa noticia porque esta ligação é um casamento perfeito, porque era um jogador que queria ficar. Para além disso, conhece a estrutura e a dinâmica da equipa e já não precisa de adaptação, e é um jogador que o Sérgio Conceição gosta. Acho que este ano ele vai ter um papel mais fundamental e vai ter mais chegada ao golo", antevê.

Na época passada, Grujic demorou algum tempo até ter espaço na equipa do FC Porto, mas Chaínho considera que o médio sérvio evoluiu muito com Sérgio Conceição.

"Todos conhecem as exigências do trabalho de Sérgio Conceição, e o Grujic conseguiu cumprir essas exigências de maior intensidade e ritmo, e tornou-se mais jogador. Bastaram três ou quatro meses para ele evoluir muito nas mãos do Sérgio Conceição", afirma.

Com a garantia de que Grujic fica no FC Porto, há mais espaço de manobra para Sérgio Oliveira sair. Os dois não serão demais, acentua Chaínho, mas o Porto pode faturar com Sérgio Oliveira valorizado depois de se ter destacado e muito na Liga dos Campeões.

"O Sérgio Oliveira está no mercado e é um jogador apetecível, um jogador de grande qualidade e há muitos tubarões que o querem. Com Grujic o Sérgio também pode ficar porque o Porto vai disputar muitos jogos em várias competições, e preciso que médios de qualidade, mas acredito que o Sérgio Oliveira poderá sair até ao final do mercado", concluiu.