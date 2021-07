Pepe e Sérgio Oliveira integraram, esta segunda-feira, os trabalhos de pré-época do FC Porto.

O defesa-central e o médio gozaram de um período de férias, depois de terem estado no Euro 2020 ao serviço da seleção nacional.

Esta segunda-feira, de acordo com o Twitter do FC Porto, apresentaram-se no Olival. O primeiro passo são os habituais exames médicos e físicos, para depois se colocarem às ordens de Sérgio Conceição.