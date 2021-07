Grujic de regresso ao Porto

O médio Marko Grujic aterrou esta segunda-feira no Porto e está perto de assinar pelos dragões.

A informação foi avançada pelo jornal “O Jogo” e seguida por outros meios de comunicação portugueses.

Falta ainda conhecer os pormenores do negócio e os anos de contrato proposto.

O sérvio estava no estágio de pré-época do Liverpool, na Áustria, mas viajou esta noite para Portugal.

Grujic demonstrou vontade de continuar ao serviço do FC Porto, mas chegou a ser apontado como reforço do Sassuolo ou do PSV.

A contratação deve ser oficializada esta terça-feira e está encontrado mais um médio para a equipa de Sérgio Conceição, depois de Bruno Costa.

Na época passada, o médio defensivo, de 25 anos, participou em 39 jogos e fez dois golos.