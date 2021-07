Porto vence ensaio frente a Académico de Viseu com reviravolta

O FC Porto, da I Liga portuguesa de futebol, venceu este sábado, por 3-2, o Académico de Viseu, do segundo escalão, num jogo de preparação de ambas as equipas para a temporada de 2021/22.

Num ensaio que decorreu no centro de treinos dos ‘dragões’, no Olival, em Vila Nova de Gaia, os comandados de Sérgio Conceição arrancaram o triunfo através de uma reviravolta, uma vez que foi a formação de Viseu a adiantar-se no marcador, com os tentos de Ayougon, aos 20 minutos, e Yuri (26).

No entanto, com um autogolo de Musa (28), um penálti apontado por Evanilson (36) e um tento final assinado por Romário Baró (88), o FC Porto amealhou o terceiro triunfo desta pré-época.

Os ‘dragões’ tinham antes vencido os jogos com o Vitória de Guimarães B (2-0) e com a Académica (3-1).