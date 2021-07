Toni Martínez espera ter "impacto real" no FC Porto

Toni Martínez espera aproveitar o lanço que traz da temporada passada e afirmar-se como um jogador importante no FC Porto em 2021/22.

Em entrevista ao portal Scouted Football, o ponta de lança espanhol, de 24 anos, assume que "não foi fácil" estar "muitos jogos sem jogar", na última época. No entanto, agarrou-se à mensagem do clube, dos colegas e do treinador: "Continuar a trabalhar, que o meu momento chegaria."

"Felizmente, tive-o na parte final da época e as coisas correram bem. Penso que provou ser um ponto de viragem para mim e espero ter impacto real no FC Porto na próxima temporada", afirma.

Toni Martínez brilhou na época de estreia no Famalicão, juntamente com Pedro Gonçalves, que por sua vez rumou ao Sporting. O médio português viria a tornar-se o melhor marcador do campeonato. O avançado do FC Porto elogia o rival, que "evoluiu muito nos últimos dois anos".

"Veio para o Famalicão como um menino, com as mesmas dúvidas que todos tínhamos mas sempre com vontade de ter uma oportunidade. E agora olhem: foi o melhor marcador da I Liga na época passada e foi chamado à seleção nacional para o Europeu. É um claro exemplo de evolução e trabalho", apontou Toni Martínez, na mesma entrevista.