Presidente do Real Madrid explica-se em carta a Pinto da Costa

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, escreveu uma carta a Pinto da Costa para tentar esclarecer a polémica suscitada pelas gravações áudio divulgadas pelo jornal “El Confidencial”.

Nas gravações antigas, divulgadas pelo jornal, Florentino Pérez deixou dúvidas sobre o destino do dinheiro envolvido em transferências do FC Porto. Segundo o líder “merengue”, o presidente portista e o empresário Jorge Mendes levavam o dinheiro para a Suíça, acrescentado que os negócios com ambos “eram estranhos”.

Ora, agora, na carta divulgada pelos dragões, Florentino Pérez refere que a gravação foi realizada de forma “ilícita e ilegal” e foi publicada de “maneira descontextualizada e absolutamente manipulada”.

Por outro lado, Florentino Pérez garante que os negócios entre os dois clubes “foram levados a cabo com máxima honestidade e transparência”.

Florentino diz a Pinto da Costa estar “convencido de que tanto a nossa amizade pessoal como a magnífica relação institucional entre os nossos clubes estão acima destas manipulações”.