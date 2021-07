FC Porto contrata campeão europeu sub-19 para a equipa B

O FC Porto anunciou a contratação do defesa-central Romain Correia, campeão europeu sub-19 enm 2018.

O defesa deixou o Vitória de Guimarães onde não se afirmou na equipa principal e assina contrato de três temporadas com o Porto, até 2024. Vai começar pela equipa, às ordens de António Folha.

“É um orgulho e gratificante chegar a um clube como o FC Porto. Agora cabe-me aproveitar a oportunidade que me estão a dar e darei sempre o meu melhor em cada treino, em cada jogo e em todos os momentos em que vista a camisola do FC Porto", disse, aos meios do clube.



O central de 21 anos, que esteve na época passada cedido ao Hércules, da Espanha, diz que quer chegar à equipa principal do Porto.

“Primeiramente, quero crescer e evoluir como jogador para ajudar a equipa ao máximo. Vou começar na equipa B e tenho o objetivo de chegar à equipa principal, por isso vou trabalhar para isso", termina.