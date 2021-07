​“Bruno Costa irá agarrar a oportunidade e afirmar-se no FC Porto”

João Alves Tavares foi um dos primeiros treinadores na formação de Bruno Costa, no Feirense, antes da mudança para o FC Porto. O treinador não tem dúvidas que o médio vai ter sucesso no regresso ao Dragão.



“Acredito que o Bruno tenha passado um processo de maturação importante para ele no futebol nacional e acredito que o terá todas as condições e capacidade como jogador talentoso que é de conseguir agarrar esta oportunidade e afirmar-se no FC Porto”, refere João Alves Tavares em entrevista a Bola Branca.



Bruno Costa foi o terceiro reforço oficializado no FC Porto, depois do extremo brasileiro Pepê, ex-Grémio, e do central Fábio Cardoso, ex-Santa Clara.

O médio regressa ao Porto, aos 24 anos, depois de meia época no Portimonense e de na última temporada ter sido uma das figuras do Paços de Ferreira que acabou o campeonato em quinto lugar. Bruno Costa "volta a casa" depois de ter feito todo o percurso de formação no FC Porto onde foi lançado em março de 2018 por Sérgio Conceição, num jogo de Liga dos Campeões frente ao Liverpool.

O treinador de Bruno Costa nos escalões jovens do Feirense encontra explicações para a decisão de Sérgio Conceição resgatar o jogador depois de uma época e meia fora do Dragão.

“A passagem pelo Portimonense e em especial pelo Paços de Ferreira, onde fez uma excelente época, fez com que o Bruno ultrapassasse determinadas fases de maturação e faz com que seja neste momento um jogador com um potencial enorme, vai passar para uma realidade diferente onde a exigência é enorme, mas está muito mais preparado e o talento e a qualidade estão lá. É um jogador muito inteligente com qualidade técnico-tática elevada, capacidade de ler o jogo e de decisão. Contudo vai precisar de minutos e de se libertar. Se for dada ao Bruno essa oportunidade ele vai agarrá-la com toda a certeza”, antevê.