FC Porto. Tomás Esteves reintegrado

O defesa direito Tomás Esteves foi integrado nos treinos do FC Porto e passou o dia a realizar exames médicos no Centro de Treinos do Olival.

O jovem, de 19 anos, esteve na época passada cedido ao Reading, do Championship, em Inglaterra e participou em 30 jogos oficiais, 12 como titular.

O plantel dos dragões conta, para já, com seis opções para defesa direito: Tomás Esteves, que chegou esta segunda-feira, mais Manafá, Carraça, Nanu e Rodrigo Conceição, que subiu da equipa B, e João Mário, habitualmente extremo, mas que terminou a época passada nessa posição.

Os azuis e brancos treinaram duas vezes e regressam esta terça-feira.