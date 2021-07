Norte-americano Sebastian Soto reforça FC Porto B

O norte-americano Sebastian Soto vai reforçar a equipa B do FC Porto, por empréstimo dos ingleses do Norwich, com um contrato por um ano e opção de compra.

O avançado, de 20 anos, disse estar “muito orgulhoso” e “completamente preparado” para representar um clube “com tanta história como o FC Porto”, assumindo como meta a subida à equipa principal dos ‘azuis e brancos’.

“Quero marcar muitos golos pela equipa B e quero provar que estou pronto para subir à equipa A. Quero deixar a minha marca”, disse o avançado, em declarações ao sítio oficial dos dragões.

Sebastian Soto, que também tem também nacionalidade chilena, formou-se no Real Salt Lake e chegou à Europa em 2018 para representar os alemães do Hannover, passando depois para o Norwich que, entretanto, o emprestou aos holandeses do Telstar, até meio da temporada 2020/21.

O avançado, que soma duas internacionalizações e dois golos pela seleção principal, marcou quatro golos em cinco jogos no Mundial de sub-20 disputado em 2019, ficando apenas atrás do norueguês Erling Haaland na lista de melhores marcadores.