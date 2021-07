Uribe lesionou-se e regressa ao FC Porto

Mateus Uribe lesionou-se ao serviço da Seleção da Colômbia na Copa América. O médio regressa mais cedo ao FC Porto.

Segundo o departamento médico da Seleção, o jogador sofreu uma lesão na região posterior da perna esquerda.

“Por este motivo, o jogador não poderá continuar a competir com a equipa na CONMEBOL Copa América e continuará o seu processo de reabilitação de acordo com as orientações do seu clube, o FC Porto”, lê-se no comunicado.

Chegado do Brasil, Uribe terá de cumprir um período de quarentena de 14 dias.