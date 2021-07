Sérgio eleva a fasquia. "Vencer um jogo da fase final da Champions tem de ser algo normal"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, lança a nova temporada e diz a exigência de vencer títulos está inerente ao clube.

"Vencer é sempre mais difícil, mas essa necessidade faz com que as pessoas que trabalham num clube como o FC Porto sintam diariamente essa exigência. Desde os meus 16 anos que tenho a noção de que essa verdade se encaixa perfeitamente naquilo que eu sou: vencer uma peladinha ou vencer um jogo da fase final da Liga dos Campeões tem de ser algo normal", disse, em entrevista aos meios do clube.

O técnico, que renovou contrato até 2024, diz que "jogar bonito depende dos olhos de cada um".

"Jogar bonito depende dos olhos de cada um, não tem a ver com aquilo que nós definimos como jogar bonito. Para mim, jogar bonito pode ser chegar à baliza adversária com dois passes e ser muito eficaz em termos defensivos, não permitindo que o adversário chegue muitas vezes à minha baliza. Essa pressão, essa vontade de condicionar o adversário e de chegar rapidamente à baliza adversária, para mim, é jogar bonito. O que acho que nos dá melhores resultados para mim é que é jogar bonito", diz.

A pré-temporada do FC Porto arranca esta sexta-feira e Sérgio pede motivação permanente aos atletas: "A nossa motivação tem que ser permanente e os jogadores, dentro da mentalidade de cada um deles, têm que atacar o treino e o jogo no limite, porque não sabemos que treino ou jogo poderá ser decisivo para a conquista de títulos".

"Alguns conseguem interiorizar isso mais facilmente e outros nem tanto, mas estar no FC Porto é exatamente isso, é estar sempre a desafiar os limites, correndo como se não houvesse amanhã", termina.