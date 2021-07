Vitinha de regresso ao FC Porto. Wolverhampton não exerceu cláusula de compra

O Wolverhampton não exerceu a cláusula de compra de 20 milhões de euros por Vitinha, que expirou à meia-noite, confirmou a Renascença. O médio internacional sub-21 está formalmente de regresso ao FC Porto.

A cláusula de compra do clube inglês era opcional, apesar dos dragões terem dado como garantida a sua saída para o Wolverhampton. A 19 de maio deste ano, o vice-presidente do FC Porto, Fernando Gomes, afirmou que a transferência dependia da manutenção do clube na Premier League.

"Para atingirmos a nossa saída do 'fair-play' financeiro, havia dois negócios planeados que tinham de se concretizar. A venda do Danilo Pereira para o Paris Saint-Germain, que teria de ficar em primeiro ou segundo lugar, o que parece que vai acontecer, e que o Vitinha pudesse ficar com passe definitivo transacionado no Wolverhampton, se o Wolverhampton ficasse na primeira divisão e isso já aconteceu", disse.