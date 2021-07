Fábio Cardoso "é grato ao Benfica", mas quer afirmar-se no FC Porto

"Não sou conhecido por ser agressivo em demasia, mas levo isto muito a sério e dou sempre tudo, seja nos treinos ou nos jogos. Foi um lance em que não esperava que o Romário conseguisse chegar àquela bola, mas chegou primeiro e na altura não tive a noção da intensidade e da gravidade do toque. Só tive noção de tudo quando vi as imagens no balneário e fiz questão de esperar lá fora por ele para lhe pedir desculpa. Ficou tudo resolvido", disse.

Fábio Cardoso comentou ainda o lance com Romário Baró na temporada 2019/20 . Na altura, o defesa-central entrou duro sobre o jogador do FC Porto e causou lesão ao médio.

"Fiz a minha formação no Benfica, é verdade, e sou muito grato ao clube por me ter formado, mas depois segui o meu caminho. Penso que chego ao FC Porto na melhor fase da minha carreira, por isso quero afirmar-me aqui, ser feliz aqui, e sei que o vou ser", comentou, em declarações aos meios do clube.

O defesa-central Fábio Cardoso "é grato ao Benfica" por se ter formado no clube encarnado, mas só pensa no futuro de azul e branco, ao serviço do FC Porto e onde assinou um contrato válido por cinco temporadas.

O defesa mostra-se ansioso por partilhar balneário com o capitão Pepe e espera ser "mais um dos grandes centrais" da história do Porto.

"Vai ser muito bom jogar com ele, mas também trabalhar com ele diariamente e conviver com ele. Vai ser muito bom, pois ele é um dos melhores centrais portugueses de sempre e vou poder aprender com ele. Ainda é um dos melhores centrais do mundo e é uma referência para mim, por isso vou tentar aprender o máximo possível. O FC Porto sempre teve grandes centrais na sua história e eu quero ser mais um", diz.

O conselho de Bruno Alves

Fábio Cardoso admite que se aconselhou com Bruno Alves antes de assinar pelo FC Porto. Os dois defesas foram colegas de equipa no Rangers, em 2017/18.

“Ele foi uma das primeiras pessoas com quem falei assim que surgiu a possibilidade de vir para o FC Porto. Ficou muito feliz por mim, pois sempre me disse que sou um central à Porto. Aprendi muito com ele, dentro e fora do campo. Disse-me que ia gostar muito do FC Porto e desejou-me as maiores felicidades. Perguntei-lhe se se importava que ficasse com o número 2 e ele disse que não, que ficava muito feliz por ser eu a usar o 2", termina.



Fábio Cardoso rende cerca de 2,5 milhões de euros aos cofres do Santa Clara e assinou por cinco temporadas com o FC Porto.