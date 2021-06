Terceiro equipamento do Porto volta a ser rosa

A terceira camisola do FC Porto para a nova época será cor-de-rosa. "Rosa marcante", detalha o clube, nas redes sociais. É a segunda vez na história do FC Porto que o terceiro equipamento é em tons rosa, depois de 2014/15.

As novas camisolas da New Balance, marca que mantém contrato com os dragões, estarão disponíveis a partir de 9 de julho e vão juntar-se aos dois equipamentos já apresentados.